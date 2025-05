Modica, si addormenta al cimitero e non vuole saperne di andare via

Attualità

Sono intervenuti i custodi per convincere l'uomo, e ci sono volute un paio d'ore, a desistere dal suo intento

Singolare episodio quello avvenuto nel cimitero di Modica dove, martedì scorso, i custodi della Servizi cimiteriali hanno impiegato circa due ore per convincere un uomo a lasciare il camposanto.

Quest’ultimo, giunto all’interno del cimitero per ragioni ancora sconosciute, si è diretto verso una delle colombaie. Lì, con grande sorpresa dei presenti, si è sdraiato a terra, cadendo in un sonno profondo.

La scena, decisamente inusuale, ha immediatamente destato la curiosità e la preoccupazione dei custodi del cimitero, che, all’ora della chiusura, hanno tentato di svegliarlo e capire cosa stesse succedendo. Tuttavia, l’uomo sembrava profondamente addormentato e non reagiva ai loro richiami. Solo dopo un paziente lavoro di persuasione, protrattosi per circa due ore, i custodi sono riusciti a svegliare l’uomo, ma questi non voleva saperne di uscire dalla struttura cimiteriale. Solo quanto gli è stata manifestata l’intenzione di chiamare la polizia, l’interessato ha desistito ed è andato via.

