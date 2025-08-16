Modica, si fa la conta dei danni dopo il passaggio della tromba d’aria

Attualità

L'on. Abbate: "Anche questo evento calamitoso sarà fatto rientrare tra i ristori già stanziati dalla Regione per gli eventi compresi tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2025"

“Ancora una volta la forza della natura ha creato allarme e causato ingenti danni. Per fortuna al momento non si registrano feriti”. Lo dice il deputato regionale Ignazio Abbate facendo riferimento alla tromba d’aria che ha interessato il territorio modicano.

“Particolarmente presa di mira – chiarisce l’on. Abbate – la zona di Pirato Cava Maria a Modica dove la forza del vento ha divelto tetti, distrutto auto e rovinato arredi e finestre rendendo di fatto alcune abitazioni non agibili. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile di Modica. Dal canto mio ho già parlato sia con il responsabile provinciale della protezione civile dott.Blandini, che con il responsabile regionale, ing. Cocina, per la conta dei danni e la procedura per le segnalazioni”.

“Al rientro in Parlamento – aggiunge – farò in modo che, prorogando il termine, anche questo evento calamitoso venga fatto rientrare tra i ristori già stanziati dalla Regione per gli eventi compresi tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2025”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA