Modica, si ribalta con l’auto: donna trasportata in ospedale

L'episodio si è verificato in via Pietro Nenni. Sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area del sinistro dove è occorso un incidente autonomo con ribaltamento. L’episodio si è verificato in via Pietro Nenni 18/A. La conducente è stata trasportata all’ospedale di Modica. Ma le sue condizioni di salute non sono gravi.

