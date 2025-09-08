Modica si schiera con la Global Sumud Flotilla

Attualità

Una bandiera della Palestina è stata fatta sventolare domenica scorsa dalla terrazza del Pizzo

«Modica con la Global Sumud Flotilla»: è questo il messaggio stampigliato sulla bandiera dello Stato di Palestina che l’Associazione Piero Iemmolo ha fatto sventolare domenica scorsa dalla terrazza del Pizzo. Si tratta di un segno di condivisione, di partecipazione e di sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla, la flotta umanitaria di circa cinquanta imbarcazioni a vela che nei prossimi giorni prenderà il largo dalle coste siciliane facendo rotta verso Gaza. L’intento della missione è quello di forzare il blocco navale israeliano, che da decenni blocca l’accesso via mare alla Striscia di Gaza, per portare cibo, acqua e medicine a una popolazione ormai stremata dalla carestia e dai bombardamenti, dopo 700 giorni di guerra condotta dall’esercito israeliano in violazione del diritto internazionale e perfino della più comune umanità. Un atto di guerra intestina e distruttiva reso ancora più grave dal fatto che a perpetrarlo è uno stato democratico dell’Occidente.