Modica, sistemate le buche nelle strade a Marina e nella zona Asi

Attualità

L'intervento dell'assessore Armenia che chiarisce quali sono i criteri utilizzati

Piero Armenia, assessore alle Manutenzioni del Comune di Modica, parla degli interventi in fase di attuazione in queste ore a Marina e nella zona Asi: “Incontrando durante le scorse settimane i commercianti di Marina di Modica – che colgo l’occasione di ringraziare perché in modo coeso e con spirito di iniziativa, già in questi giorni di ponti primaverili stanno portando avanti un progetto comune per dare spinta alla nostra località balneare in vista della prossima estate – avevamo assunto, come Amministrazione, l’impegno a provvedere in tempi stretti alla sistemazione delle strade. Ieri, dando seguito a quell’impegno assunto, sono intervenuti gli operai della ditta incaricata per manutenere le arterie e riparare le buche che nuocciono alla circolazione viaria. Io stesso ho verificato sul posto lo stato e la qualità degli interventi messi in atto. Si tratta di un primo step di opere manutentive che riguarda le situazioni più complicate. Già nei primi giorni della prossima settimana, porteremo a termine tutti gli altri interventi previsti in modo da sistemare le arterie interne e ad immediato ridosso della località balneare Bandiera blu. Oltre agli interventi a Marina di Modica, gli operai della ditta incaricata hanno provveduto a sistemare anche le strade della zona Asi, coprendo buche che rendevano complicato percorrerle”.

