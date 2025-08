Modica, sportello di prossimità Uepe nell’ufficio del giudice di pace: interviene la Cisl Fp

Attualità

Fresegna e Milici: "Abbiamo chiesto e ottenuto chiarimenti su alcuni aspetti che non ci convincevano"

La Cisl Fp Ragusa Siracusa a confronto con l’amministrazione giudiziaria presso il Tribunale di Ragusa in merito alla dislocazione di uno sportello di prossimità Uepe nella sede dell’Ufficio del giudice di Pace di Modica. Lo sportello di prossimità andrà ad insediarsi come presidio per accordi efficaci tra cancellerie, avvocati, operatori Uepe e magistrati. L’incontro, richiesto dal segretario territoriale Cisl Fp Andrea Milici e dalla coordinatrice Giustizia Cisl Fp Area Ragusa, Rita Fresegna (nella foto), si è svolto a seguito del difetto di informativa nei confronti delle organizzazioni sindacali.

All’esito dell’incontro sia il presidente del Tribunale che il direttore Ufficio locale esecuzione penale esterna di Ragusa sono stati informati circa le perplessità e criticità che la Cisl Fp Ragusa Siracusa ha espresso in merito a tale dislocamento e soprattutto è stato chiarito che nulla il sindacato ha in contrario in merito alla dislocazione di tale sportello di prossimità salvo che sia mantenuta alta, sempre, l’attenzione in materia di sicurezza sul lavoro per tutti gli addetti (dipendenti e utenza). Rassicurazioni sono state date al sindacato sia dal presidente del Tribunale che dal direttore Ufficio locale esecuzione penale esterna di Ragusa. La Cisl Fp, come sempre attenta e presente nei luoghi di lavoro, è soddisfatta di tale riscontro ritenendolo utile ad una partecipazione costruttiva e diligente al fine di una proficua collaborazione tra le parti.