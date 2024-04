Modica, stalker 51enne finisce agli arresti domiciliari

Cronaca

Aveva reso un inferno la vita di una donna che non ricambiava le sue attenzioni. Ha violato il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto

Gli agenti del commissariato di Ps di Modica hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare che ha imposto gli arresti domiciliari ad un modicano di cinquantuno anni, accusato di aver posto in essere atti persecutori nei confronti di una donna, violando anche la misura, già gravante sullo stesso, del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa. La donna aveva già sporto denuncia per minacce e per le avances non ricambiate ricevute tramite i social.