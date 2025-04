Modica: stalking, resistenza a pubblico ufficiale e truffa. Effettuati tre arresti

Cronaca

In manette, tra gli altri, un uomo di 42 anni che dovrà scontare la pena definitiva di tre anni e tre mesi

Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato di Modica, hanno effettuato tre arresti, di cui uno in esecuzione di un provvedimento di arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria polacca ai fini della estradizione in quel Paese. Il primo arresto ha riguardato un uomo di 42 anni residente a Modica, il quale dovrà scontare la pena definitiva di 3 anni e 3 mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking in danno della ex moglie.

Il soggetto, in passato già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, era stato indagato dagli agenti del commissariato di Modica a seguito della denuncia presentata dalla ex consorte, la quale era stata costretta a costretta ricorrere alle cure mediche a causa della aggressione fisica del 42enne. Aggressione perpetrata nell’ambito di un contesto familiare compromesso, ove l’uomo era solito minacciare ed offendere la donna, pedinandola anche negli spostamenti, tanto che si era reso necessario il divieto di avvicinamento. L’uomo è stato pertanto condotto in carcere a Ragusa per espiare la pena inflittagli.

L’altro ordine di carcerazione, è stato eseguito a carico un modicano di 35 anni che dovrà scontare 4 mesi in regime di detenzione domiciliare per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.