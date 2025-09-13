Modica, studente disabile firma il suo primo contratto di lavoro dopo il diploma all’Alberghiero

Attualità

Apprezzata la scelta compiuta da Torre del Sud hotel

Gabriel Savarino, uno studente disabile, sigla il suo primo contratto di lavoro. A dargli la grande opportunità Torre del Sud Hotel che ha festeggiato questo momento sottolineando l’importanza dell’evento per l’intera comunità. Per il giovane Gabriel si tratta di un traguardo molto importante che rappresenta il culmine di un percorso che lo ha visto diplomarsi al Principi Grimaldi di Modica e poi svolgere l’alternanza scuola lavoro al ristorante Al Carato. Oggi per Gabriel inizia una nuova esperienza