Modica, sulla spiaggia di Maganuco c’è il “Clean up”

Attualità

Domenica l'evento di pulizia promosso dall'associazione Plastic Free in collaborazione con il Comune

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia del Comune di Modica, sottolinea, in una nota: “Il nostro impegno per l’ambiente si testimonia anche nella condivisione e promozione di iniziative che servono a sensibilizzare ma che sono anche utili e concrete al di là del loro valore simbolico. Domenica 30 giugno, dalle 16.30, c’è ‘Clean Up’ sulla spiaggia di Maganuco (nella foto). Invitiamo tutti, cittadini, associazioni ad unirsi a noi per quello che è un ‘evento di pulizia’ promosso dall’associazione Plastic Free in collaborazione con il Comune di Modica”.