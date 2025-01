Modica, tamponamento a catena sul ponte Guerrieri

Cronaca

Traffico rallentato nelle due direzioni

Pesanti disagi alla circolazione stradale sulla Modica-Ragusa a causa di un tamponamento a catena nei pressi del ponte Guerrieri. L’incidente avrebbe coinvolto diverse autovetture. Il sinistro sta causando rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia. E’ in fase di accertamento il numero dei veicoli coinvolti. Traffico rallentato sia in direzione Modica che in direzione Ragusa.

