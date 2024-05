Modica, “Tangos!” in scena al teatro Garibaldi

Spettacoli

Sabato sera la rappresentazione ideata e diretta dal coreografo Luciano Padovani

L’affascinante mondo del tango, passionale e raffinato, arriva al Teatro Garibaldi di Modica per una serata dal ritmo seducente. Sabato 11 maggio alle 21 andrà in scena “Tangos!”, uno spettacolo ideato e diretto dal coreografo Luciano Padovani, prodotto dalla prestigiosa Compagnia Naturalist Labor, che vedrà danzare due coppie di tangueros straordinari, Roland Kapidani e Roberta Morselli, e Celeste Rey e Sebastian Nieva. Uno spettacolo nello spettacolo che unirà alle sensuali movenze dei ballerini, le note eseguite dal vivo da Mariano Speranza pianoforte e voce, Francesco Bruno bandoneon, Fatma Mulhim violino, musicisti molto conosciuti e apprezzati in Italia e in Europa.

Il tango è considerato una delle espressioni artistiche più ammalianti, e con “Tangos!”, Luciano Padovani porta sul palco del teatro modicano quello autentico, coniugato con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I corpi fluttuano, si sfiorano, si attraggono, si incrociano. Si abbracciano muovendosi all’unisono fino a fondersi l’uno nell’altro. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos…”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore. È passione coinvolgente dal ritmo incalzante, è dialogo dei corpi, è una forma d’arte celebrata in tutto il mondo, e riconosciuta anche dall’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità. “Siamo onorati di avere ospite della nostra Fondazione lo spettacolo del coreografo Luciano Padovani – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Il tango è musica e danza, e questo spettacolo lo rappresenta in toto e porta sul nostro palco le calde atmosfere argentine”.