Modica, tentano truffa dello specchietto: denunciate due donne

Cronaca

Sono residenti in provincia di Siracusa. Emesso un foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni

Agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato Ps di Modica, hanno denunciato due donne per un episodio di “tentata truffa dello specchietto” ai danni di un anziano, avvenuta in pieno giorno in una via centrale della città di Modica. Un uomo ultrasettantenne alla guida della propria autovettura è stato raggiunto da due donne le quali con urla e gesti ripetuti di fatto ne facevano arrestare la marcia.

L’intera scena è stata notata da un agente del commissariato, il quale, libero dal servizio, ha allertato immediatamente il 112 e con l’ausilio degli agenti della Volante accorsa ha bloccato le due identificandole.

L’anziano ha sporto denuncia nei confronti delle due donne, rispettivamente di anni 61 e 37 entrambi residenti nel Siracusano e con pregiudizi, raccontando agli agenti che le stesse poco prima gli avevano chiesto dei soldi per un presunto danneggiamento all’autovettura che avevano simulato con il lancio di un sasso.