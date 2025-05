Modica, tentato furto in una villa in contrada Santa Rosalia. Ladro si lancia dalla finestra per scappare: preso

Cronaca

A dare l'allarme alla polizia è stato il proprietario di casa

Una banda di ladri è entrata in azione ieri sera, intorno alle 21, in una villetta situata in contrada Santa Rosalia a Modica, precisamente in una strada parallela alla Modica-Pozzallo nella zona vicino al distributore di carburante. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra al primo piano. A dare l’allarme alla polizia è stato il proprietario di casa, probabilmente grazie a un sistema di videosorveglianza collegato al suo telefono cellulare. Sul posto è intervenuta rapidamente una pattuglia della polizia di Stato del commissariato di Modica.

Uno dei ladri, che si trovava ancora all’interno dell’abitazione, nel tentativo di fuggire si è lanciato da una finestra del primo piano, portando con sé la refurtiva: una federa di cuscino contenente oggetti in oro, orologi e altri beni di valore. L’uomo, un pregiudicato originario di Catania, è stato prontamente bloccato e arrestato dagli agenti, che hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita ai legittimi proprietari.