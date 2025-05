Modica, torna l’appuntamento con Suolo urbano a Villa Silla

Società

L'edizione 2025 del festival interamente dedicata al tema del benessere

Domenica 4 maggio, dalle 9,30 alle 13,30, torna l’appuntamento con Suolo Urbano a Villa Silla, Modica. Questa edizione sarà interamente dedicata al tema del benessere, inteso come ascolto di sé, armonia con la natura e connessione con gli altri, attraverso pratiche esperienziali, attività di gruppo e momenti di cura personale. Accanto alla consueta Fiera Agricola e Artigiana — dove sarà possibile acquistare prodotti freschi e conoscere realtà artigiane locali — il programma propone numerose attività

Mini-trattamenti e incontri di benessere: massaggio rilassante e trattamento della cervicale con Jessica Solarino. Dalle ore 10. Cromostimolazione dalle ore 10, piccoli trattamenti su punti specifici della pelle con applicazione di vari colori, a cura di Antonella Trovato. Massaggio infantile e babywearing a cura di Antonella Floridia. Ore 11:00, incontro informativo gratuito a lezioni di yoga: yoga in gravidanza (ore 10:00/10:45), pratica dolce aperta a tutte le donne, condotta da Annalisa Pisani e accompagnata dall’arpa celtica di Francesca Caschetto.cHatha Yoga (ore 11/12), lezione introduttiva con Marco Antonio Silva Moreno, accompagnata da musica dal vivo.

Attività per bambini: “Il cestino primavera”: laboratorio di manualità con materiali naturali per bambini dai 3 anni in su, ispirato alla pedagogia steineriana, a cura del gruppo antroposofico ibleo e condotto da Rosanna Distefano.