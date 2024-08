Modica, tornano le giornate quasimodiane

Cultura

Martedì la visita guidata gratuita della città che si concluderà alla casa natale del Nobel in occasione dell'anniversario della nascita

Tornano le giornate quasimodiane, in occasione dell’anniversario della nascita del Nobel per la Letteratura 1959. L’associazione culturale Proserpina, in collaborazione con l’associazione culturale Via, e con il patrocinio del Comune di Modica, è lieta di invitare tutti a partecipare alla manifestazione “Buon compleanno Salvatore Quasimodo 2024”. L’evento prevede martedì la visita guidata gratuita della città a cura di Sabrina Tavolacci a partire dalle 17 (partenza scalinata duomo di San Pietro) per concludersi al Museo casa natale Salvatore Quasimodo dove alle 18,30 avverrà la deposizione di una corona di alloro.

L’evento vedrà la partecipazione dell’attore Alessandro Quasimodo, che come ogni anno non fa mancare la sua presenza a testimonianza della sua vicinanza e del suo attaccamento al luogo natale del padre Salvatore.

La casa museo di via Posterla diventerà un palcoscenico d’eccezione di un teatro d’improvvisazione dove per l’intera giornata i visitatori diventeranno protagonisti loro stessi dell’evento.