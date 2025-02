Modica, Tribastone nuovo coordinatore cittadino dei Cinque Stelle

Politica

"Siamo pronti a mettere in campo impegno e lavoro"

Saro Tribastone è stato votato all’unanimità nuovo coordinatore cittadino del gruppo territoriale del M5S di Modica. Succede a Gianluca Di Raimondo che secondo lo statuto, decadeva automaticamente dopo un anno. Il vice coordinatore e le altre cariche del direttivo saranno nominati nei prossimi giorni. La votazione si è tenuta nel corso della riunione del gruppo tenutasi ieri sera ed alla quale era presente anche il coordinatore provinciale Federico Piccitto.