Modica, troppi furti in danno alle auto parcheggiate nei supermercati lungo l’asse del polo commerciale

Attualità

Nuovo allarme per un fenomeno che in precedenza non si era mai registrato con tale intensità

E’ allarme furti nei parcheggi dei supermercati, specie quelli lungo l’asse del polo commerciale a Modica, dove i ladri depredano le auto. Denunce sono state presentate in tal senso dalle vittime dei furti alle forze dell’ordine. I malintenzionati stazionano nei pressi dei parcheggi e prendono di mira le auto dei clienti, che, ignari, vengono derubati mentre fanno la spesa. Due casi si sono registrati solo nell’ultima settimana.

Sono stati rubati contante, effetti personali, costosi occhiali da sole e altri oggetti. In un episodio è stato rubato uno zaino contenente denaro, chiavi, documenti e un paio di air pods, che il proprietario ha poi scoperto essere finiti a Scicli, attivando il sistema di tracciamento dei dispositivi. In un caso i ladri sono riusciti ad aprire la macchina da una minuscola fessura lasciata dal proprietario nel finestrino lato guida, mentre in un altro caso l’auto è stata aperta nonostante fosse del tutto chiusa, forse tramite l’utilizzo di uno skimmer che annulla il sistema ad infrarossi inviato dalla chiave per chiudere la macchina, che, di fatto, resta aperta all’insaputa del proprietario.