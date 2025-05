Modica, trova un portafoglio con 3500 euro in contanti e lo consegna in commissariato

Attualità

Il ritrovamento da parte di un dipendente Ata dell'istituto Verga

Martedì pomeriggio, intorno alle 15, un dipendente Ata dell’Istituto “Verga” di Modica, dopo aver terminato il suo turno di lavoro, si è recato presso un distributore di carburante al Quartiere Sorda per fare rifornimento. Proprio accanto alla pompa di benzina, l’uomo ha notato un portafoglio abbandonato a terra. Con grande senso civico, il dipendente ha raccolto il portafoglio e, senza toccare il contenuto, lo ha aperto quel tanto che bastava per constatare la presenza di carte di credito, documenti personali e una somma di denaro contante pari a 3.500 euro.Immediatamente, l’uomo si è recato presso il commissariato di polizia situato nella stessa contrada Sorda per consegnare il ritrovamento e raccontare l’accaduto. Gli agenti, ascoltata la storia, si sono prontamente attivati per rintracciare il legittimo proprietario del portafoglio.Le ricerche della polizia hanno avuto successo in breve tempo, permettendo di contattare una turista che aveva smarrito il portafoglio ed era comprensibilmente disperata per la perdita. La donna, una volta raggiunta e informata del ritrovamento, si è recata in commissariato per riavere i suoi effetti personali e la consistente somma di denaro.Profondamente grata per l’onestà e la rettitudine del dipendente modicano, la turista ha voluto ricompensare il suo gesto con 200 euro. Anche gli agenti di polizia si sono congratulati vivamente con l’uomo, sottolineando come un simile atto di altruismo non sia affatto scontato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA