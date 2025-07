Modica, trovato senza vita un uomo di 40 anni all’interno di un’abitazione

Cronaca

Le cause del decesso sarebbero naturali. Era originario di Reggio Calabria. Aveva avuto un passato di tossicodipendenza

Un uomo di 40 anni, originario di Reggio Calabria, è stato trovato senza vita nella serata di domenica scorsa, 13 luglio, all’interno di un’abitazione in corso Mazzini a Modica. La notizia, trapelata solo in queste ore, ha destato commozione in città. L’allarme è stato lanciato dall’amica che lo ospitava e lo ha trovato riverso sul pavimento. Sul posto è immediatamente giunta una volante della polizia per i controlli e gli accertamenti del caso.