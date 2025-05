Modica, truffe agli anziani sempre più diffuse: l’Unitre fa il punto

Attualità

Illustrati i contenuti del vademecum editato dalla polizia locale

“Obiettivo: la sicurezza dei cittadini”. Questo il tema dell’incontro promosso ed organizzato a Modica nell’ambito dei “Giovedì dell’Unitre”. Un evento ispirato dall’iniziativa della polizia locale e dell’amministrazione comunale della città della Contea con la quale è stato realizzato l’utile ed apprezzato libretto informativo “Proteggiti dalle truffe. Guida per anziani”. Dopo l’intervento introduttivo del presidente dell’Unitre Enzo Cavallo ed il saluto del presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, è stato il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, a relazionare sul tema dell’incontro avente per oggetto un argomento, quello delle truffe, che pur se combattuto da tutte le forze dell’ordine resta di grande attualità.

E’ poi seguito l’intervento del sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto (nella foto da sinistra Cavallo, Monisteri e Cannizzaro) che si è soffermata sulla costante e mai interrotta azione dell’Amministrazione comunale impegnata non solo per la sensibilizzazione dei cittadini ma anche, prima d’ogni cosa, per la prevenzione degli atti malavitosi. Ad ulteriormente qualificare l’incontro sono stati gli interventi programmati dei rappresentanti delle forze dell’ordine la cui partecipazione è stata particolarmente apprezzata perché di conforto per tutti i cittadini e non solo per i partecipanti all’incontro.