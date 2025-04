Modica, ubriaco alla guida rischia di investire una bimba

Cronaca

Provvidenziale l'intervento di un ex militare che ha bloccato il conducente

Un uomo alla guida della sua auto, a quanto pare in stato di ubriachezza, ha provocato un incidente stradale investendo diverse autovetture parcheggiate in via Aldo Moro, nei pressi dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” ed ha rischiato di investire anche una bambina. E’ intervenuto un cittadino, ex militare dell’Esercito, che lo ha bloccato, poi ha chiamato la polizia. Conseguentemente, l’interessato è stato sottoposto ad alcoltest (etilometro), e gli sarebbe stato riscontrato un livello di alcool nel sangue molto elevato ben oltre il limite consentito (nella foto una delle auto investite).

