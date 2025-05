Modica, ultimati i lavori della palestra del plesso Cannizzara

Attualità

L'assessore Armenia: "Consegneremo l'opera giovedì mattina alla comunità scolastica"

Piero Armenia, assessore alle Manutenzioni del Comune di Modica, informa: “Giovedì, alle 9 del mattino, consegneremo la palestra alla comunità scolastica del plesso Cannizzara dell’istituto Carlo Amore. Sono stati ultimati i lavori che hanno permesso la realizzazione di una struttura d’eccellenza per l’attività ginnica. Sono molto soddisfatto di quanto realizzato ed è per me un piacere poter vedere conclusa l’opera, completa anche di alcune migliorie che avevamo promesso e che siamo riusciti a realizzare”.

