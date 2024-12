Modica, un focus sulla Valutazione di incidenza e su Rete natura 2000

Attualità

L'appuntamento è in programma domani pomeriggio all'auditorium Floridia di piazza Matteotti

Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali, comunica che “Modica sarà sede domani dalle 15.00 all’auditorium Floridia di piazza Matteotti, di un focus sulla cosiddetta V.I.N.C.A. ovvero la Valutazione di Incidenza e su Rete Natura 2000. Un momento fondamentale di confronto su temi estremamente attuali che toccano vari momenti della politica ambientale nell’Isola e nel nostro territorio e che vedrà al tavolo espressioni della massima istituzione regionale come l’assessore al Territorio, onorevole Giusi Savarino, e il presidente della prima commissione Affari istituzionali all’ARS, onorevole Ignazio Abbate oltre al sindaco di Modica, Maria Monisteri e il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti“.