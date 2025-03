Modica, un murale sulla pace alla scuola De Amicis

Attualità

L'iniziativa grazie al supporto del Lions club

Un murale sulla pace è in corso di realizzazione nell’androne della scuola “De Amicis” in via don Minzoni a Modica Alta. L’iniziativa è del Lions Club Modica, presieduto da Gianni Liberatore, ed il murale riproduce uno dei disegni selezionati fra quelli che ha partecipato al concorso internazionale “un poster per la pace” sul tema “pace senza limiti” indetto dal Lions Club International e sponsorizzato a livello locale dal Lions Club Modica.