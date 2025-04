Modica, un polmone verde nel cuore della città: sopralluogo in viale Medaglie d’Oro

Attualità

L'assessore Drago: "Fatto il punto della situazione dopo la redazione di una variante"

Sopralluogo dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Antonio Drago, ai lavori dell’ex mercato ortofrutticolo di viale Medaglie d’Oro. “Insieme al presidente della Quinta commissione consiliare, Corrado Roccasalvo – dice Drago – siamo stati in sopralluogo ai lavori all’ex mercato ortofrutticolo di viale Medaglie d’Oro. Un sopralluogo che nasce dalla volontà di fare il punto della situazione dopo la redazione di una variante necessaria per il loro proseguimento. Abbiamo potuto constatare di persona che si sta andando spediti e senza ritardi per la creazione di un polmone verde nel cuore storico della nostra città”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA