Modica, un trionfo la sfilata dei “Santoni di San Pietro”

Società

Centinaia di persone hanno assistito sabato sera alla straordinaria processione

E’ stato un autentico trionfo, dopo oltre 70 anni di assenza, la sfilata dei “Santoni di San Pietro”. Centinaia di persone hanno assistito sabato sera in centro storico alla straordinaria processione con protagoniste le imponenti statue alte oltre tre metri, raffiguranti Gesù Cristo e i 12 apostoli. Questi monumentali simulacri, simbolo della devozione popolare e della maestria artigiana modicana, fino al 1953 venivano portati in processione durante i festeggiamenti di San Pietro Apostolo, patrono della città.

La tradizione, che affonda le radici nel periodo spagnolo, si era interrotta negli anni Cinquanta, ma il ricordo dei “Santoni” e della grande festa di San Pietro, cuore pulsante del “Giugno Modicano”, è rimasto vivo nella memoria collettiva. Il momento più topico quando i Santoni si sono messi “in posa” sullo sfondo della maestosa chiesa di San Pietro, davanti ad una folla sterminata. La sfilata era partita da palazzo dei Mercedari.