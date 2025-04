Modica, un uomo di 33 anni condannato a due anni di reclusione per omicidio stradale

Cronaca

I fatti risalgono al 5 agosto del 2018. Vittima una cittadina romena di 25 anni

E’ finito con la condanna a due anni di reclusione, pena sospesa, il processo per omicidio stradale ai danni di un modicano di 33 anni. I fatti risalgono al 5 agosto 2018 quando poco prima dell’alba una romena di 25 anni dopo essere scesa dall’autovettura su cui viaggiava per una breve sosta decideva di non risalire sull’autovettura e di incamminarsi a piedi, in piena notte, lungo la strada statale 115 nel tratto che da Modica porta a Ragusa. Il giudice del Tribunale di Ragusa, Gemma Occhipinti, pur dichiarando l’automobilista colpevole del reato di omicidio stradale, ha riconosciuto allo stesso le circostanze attenuanti generiche visto che la tragedia non era esclusiva responsabilità dell’imputato ma addebitabile in parte ad altri fattori concomitanti. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Giovanni Di Pasquale e dall’avvocato Alessandro Ingala entrambi del Foro di Ragusa