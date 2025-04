Modica, un uomo senza vita è stato trovato nel suo appartamento

Cronaca

E' un ultrasettantenne, sposato e padre di figli, che viveva da solo da qualche tempo in un palazzo del quartiere Sacro Cuore

Un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Modica. Era morto da almeno 72 ore e c’erano tracce di sangue vicino al corpo. Si tratta di un uomo ultrasettantenne, sposato e padre di figli, che viveva da solo da qualche tempo in un palazzo del quartiere Sacro Cuore, nei pressi del polo commerciale, dove è stata fatta la macabra scoperta.

Erano stati i vicini di casa a lanciare l’allarme, non vedendo da almeno 3 giorni in giro l’uomo, di solito molto abitudinario. Purtroppo, l’accesso in casa dell’uomo ha confermato i sospetti di una disgrazia. Il corpo senza vita è stato trovato riverso sul pavimento, con accanto, come accennato, tracce di sangue. Forse l’uomo ha avuto un improvviso malore, e, cadendo, ha battuto la testa. Ma al momento si tratta solo di ipotesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA