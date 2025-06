Modica, una giornata di sport e spensieratezza all’oratorio salesiano

Attualità

Numerose le federazioni sportive che hanno partecipato all'evento all'appuntamento promosso dal Coni

Le mattonelle dell’Oratorio Salesiano di Modica, per un intero pomeriggio, sono state calpestate da palloni, spade, racchette e fioretti. Un luogo di sport e spensieratezza, trasformato in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2025, promossa dal CONI e celebrata in contemporanea con tutte le principali piazze italiane.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose federazioni sportive, enti di promozione e associazioni attive nella provincia di Ragusa. Tra queste, la FIDAL con la Running Modica, la FIGC con l’Or.Sa Modica e il Real Modica, la FIGH con l’Handball Club Modica – reduce da un prestigioso quarto posto regionale nella categoria Under 14 – la FIJLKAM con la Mifune Judo Modica, la FIPAV con la Dikè Pallavolo e la Green Sport, recentemente classificata al terzo posto nel Volley S3 II livello femminile, la FIS con la Scherma Modica, la FITP con il Blu Tennis. Presente all’evento anche le Polisportive Giovanili Salesiane, con l’Or.Sa Modica, il Real Modica e l’Agemus Noto, oltre alle esibizioni di danza dell’Oratorio Salesiano e al tennis in carrozzina wheelchair promosso da Salvo Collemi.

La manifestazione si è aperta con la sfilata e l’alzabandiera del Comitato Olimpico, della bandiera italiana e della Regione Siciliana. A fare gli onori di casa don Paolo Terrana, parroco della parrocchia Maria Ausiliatrice retta dai Salesiani, il delegato provinciale CONI Roberto Chiaramonte e la sindaca di Modica Maria Monisteri, componente della Giunta Regionale del CONI.

“La Giornata Nazionale dello Sport 2025 – afferma Maria Monisteri – è vissuta qui presso l’Oratorio Salesiano in contemporanea con le principali piazze italiane. Un’occasione per conoscere e provare nuove discipline sportive. Un belvedere di suoni, colori, palloni, spade, fioretti e racchette. Questo è lo sport: la più efficace agenzia educativa”.

“Un bellissimo pomeriggio di festa – ha aggiunto il delegato CONI Roberto Chiaramonte – che quest’anno assume un valore particolare poiché si celebra insieme al Giubileo dello Sportivo, promosso in occasione dell’Anno Santo alla presenza di Papa Leone. La Giornata Nazionale dello Sport è stata vissuta a Modica all’insegna della collaborazione tra federazioni, enti di promozione e discipline associate, dimostrando che lo sport è anche e soprattutto comunità”.