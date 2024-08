Modica, un’altra rapina a un tabacchi nel giro di pochi giorni: è allarme

Cronaca

A essere preso di mira questa volta l'esercizio di corso Principessa Maria del Belgio

Una seconda rapina, nel giro di una settimana, ai danni di un tabacchi in pieno centro storico e in pieno giorno. Questa volta a subire il furto il tabacchi di corso Principessa Maria del Belgio di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio, a Modica Alta. Secondo una prima ricostruzione un giovane, coperto da passamontagna armato di un coltello, si sarebbe introdotto all’interno del tabacchi minacciando il proprietario. Subito dopo si è avvicinato alla cassa rubando l’incasso contante, circa 500 euro. Il furto si è registrato poco dopo le 15 di ieri 21 agosto. Dopo il furto l’uomo coperto da passamontagna si è dileguato con il bottino, ancora in fase di quantificazione.