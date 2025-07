Modica, va in pensione il comandante della polizia locale Saro Cannizzaro

Attualità

"E' difficile racchiudere in poche parole un percorso così lungo e significativo"

La città di Modica si prepara a salutare un volto familiare e stimato: Saro Cannizzaro, comandante della Polizia Municipale, che dopo dieci anni di onorato servizio alla guida dei vigili urbani e una carriera ben più lunga in divisa, annuncia il suo “collocamento a riposo”. L’annuncio è giunto con un lungo e sentito post sulla pagina social della Polizia locale di Modica, accompagnato da una foto che lo ritrae accanto al sindaco Maria Monisteri.

“È difficile racchiudere in poche parole un percorso così lungo e significativo – scrive Cannizzaro, sottolineando come essere Comandante non sia stato solo un ruolo professionale, ma una vera e propria missione. Ha avuto il privilegio di vivere a stretto contatto con la città, conoscerne le sfide, le gioie e le necessità, contribuendo a renderla un luogo più sicuro, ordinato e accogliente.

Il comandante non ha mancato di esprimere un sentito ringraziamento a tutti i concittadini modicani per la fiducia, la collaborazione e anche le critiche costruttive, che lo hanno sempre spinto a fare meglio. Ha evidenziato come il rispetto e la comprensione dei cittadini siano stati il motore del suo operato quotidiano.