Modica, vandalizzata l’insegna di un locale del centro storico

Attualità

Rimosse le lettere. I titolari: "Non è la prima volta che subiamo problemi del genere"

Per la seconda volta costretto a subire atti vandalici il locale commerciale “Marea Piaceri di mare”, nel pieno centro storico di Modica, esattamente in corso Umberto. Ignoti (ma ripresi dalle telecamere), hanno vandalizzato l’insegna, rimuovendone le lettere.“Non è la prima volta che subiamo danni – commentano i titolari -. Ad esempio due mesi fa circa, hanno completamente rivoltato le piante che delimitano il dehors e divelto l’insegna del menú. Ieri sera abbiamo chiuso l’attività alle 23,30, come da consuetudine, ed abbiamo lasciato il locale per le 24 circa. A nome di diverse attività site nel centro storico, chiediamo più sicurezza nelle ore tarde, che permetta a chi investe in questa città, di sentirsi tutelato”.

