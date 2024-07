Modica, Vignazza e via Fontana senza trasporto pubblico: “Occorre provvedere”

Attualità

La sollecitazione del consigliere comunale di maggioranza Giammarco Covato

“Bisogna assolutamente rimediare ad una dimenticanza che lascia senza trasporto pubblico un quartiere storico come la Vignazza e via Fontana”. Sono le parole del presidente della II Commissione al Consiglio comunale di Modica, Giammarco Covato, dopo aver incontrato alcuni residenti dei quartieri che lamentano questa sgradevole situazione: “Ho già incontrato il direttore generale dott. Asaro e il dott. Rizza, responsabili del servizio Sais, per cercare una soluzione e colmare questa mancanza che, giustamente, agli occhi dei residenti è intollerabile. Almeno una fermata in via Fontana e una in viale Quasimodo sono d’obbligo perché altrimenti si rischia di far sentire questi residenti abbandonati, quasi come cittadini di Serie B. Tra l’altro in via Fontana si trova il parco attrezzato Padre Basile (nella foto), che la scorsa Amministrazione ha realizzato per rivitalizzare l’intera area residenziale. Dovrebbe essere un punto di ritrovo per famiglie e giovani ma per realizzare ciò dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di poterci arrivare. Non tutti hanno mezzi di trasporto privati, soprattutto anziani e bambini hanno bisogno del trasporto pubblico per spostarsi, per cui ritengo necessario attivare le due fermate limitrofe. Sono certo che un intervento provvidenziale del sindaco Monisteri insieme alla già dimostrata disponibilità della direzione cittadina della Sais possa mettere a disposizione del quartiere Vignazza un servizio di trasporto come gli altri quartieri modicani”.

