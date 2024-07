Modica, vinto un milione di euro al gioco “Million day”

Attualità

E' iniziata la caccia al fortunato scommettitore

Giornata da ricordare e di quelle che ti cambiano la vita per un fortunatissimo scommettitore di Modica che ha vinto giovedì scorso un milione di euro al gioco “Million Day il milione che vorrei”. Un altro milione è stato vinto a Licata, in provincia di Agrigento. La Sicilia si aggiudica quindi in un solo giorno 2 milioni di euro in 2 province diverse. Complessivamente sono stati vinti ben 9 milioni di euro in una sola estrazione in tutta Italia con la combinazione 11, 18, 20, 22 e 27 divisi in 6 regioni, Sicilia compresa. Mai nella storia del gioco si erano registrate così tante vincite in una singola estrazione, come rende noto Agipro News. A Modica la notizia della vincita del milione di euro si è sparsa nella mattinata di venerdì a macchia d’olio, ed è cominciata la solita “caccia” al vincitore, cerando di capire chi possa essere il fortunato vincitore.

