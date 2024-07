Modica, viola di continuo il regime domiciliare: 38enne in carcere

Cronaca

Si è intrattenuto più volte con soggetti pregiudicati all'esterno di vari esercizi commerciali

Nella giornata di martedì scorso i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emessa nei confronti di un 38enne residente nella città della Contea, celibe e noto agli operatori delle forze dell’ordine, visti i numerosi pregiudizi di polizia a suo carico, ed emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa.