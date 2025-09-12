Modica, viola i domiciliari: 33enne originario di Paternò finisce in carcere

Cronaca

Il provvedimento per il reato di tentata estorsione commesso a Catania nell'ottobre del 2024

Gli operatori del commissariato di Ps di Modica hanno tratto in arresto un 33enne originario di Paternò e residente a Modica, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal gip del Tribunale di Catania.

Il provvedimento ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura cui l’uomo era sottoposto per il reato di tentata estorsione commesso a Catania nell’ottobre 2024, con la custodia cautelare in carcere. La decisione è scaturita a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura, accertate dagli agenti del commissariato di Modica, nel corso degli ordinari controlli dei soggetti sottoposti a obblighi, puntualmente segnalate all’autorità giudiziaria.