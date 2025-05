Modica, volontaria impegnata per la sicurezza stradale dinanzi alle scuole investita da un’auto

Cronaca

La donna si trova ricoverata all'ospedale Maggiore

Una volontaria di un’associazione impegnata nella sicurezza stradale davanti alle scuole è stata investita da un’auto mentre stava assistendo due genitori nell’attraversamento di corso Umberto, all’altezza del plesso “8 Marzo”.

L’incidente è avvenuto quando una vettura, condotta da una donna, non si sarebbe accorta della presenza della volontaria sulla strada, colpendola in pieno. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto è giunto il 118, che ha trasportato la vittima all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. La volontaria è attualmente ricoverata presso la struttura ospedaliera. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

