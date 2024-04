Modica, Zes e sviluppo economico: confronto tra politica e imprenditoria locale

Attualità

L'incontro è stato caratterizzato dalla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo

C’erano i rappresentanti del mondo dell’imprenditoria iblea di ogni settore. Sindaci, assessori e consiglieri comunali delle città del comprensorio. Privati cittadini e associazioni onlus. Insomma la comunità iblea ha risposto come meglio non poteva all’incontro convocato ieri presso la sala conferenze Caffè Moak avente ad oggetto, tra gli altri, il futuro delle Zes, l’erogazione dei contributi da parte della Regione, il miglioramento delle infrastrutture e l’aumento del tasso occupazionale. Al tavolo dei relatori l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente della I Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, il Sindaco di Modica, Maria Monisteri ed i rappresentanti della Cna con il presidente territoriale di Ragusa Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale Carmelo Caccamo e con il delegato per il Sud Italia, Crimi. Presenti anche il Direttore Generale dell’Assessorato Attività Produttive, Carmelo Frittitta, il Commissario Irsap Marcello Gualdani e il Commissario Asi Salvatore Nicotra.