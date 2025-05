Momenti di panico in centro storico a Ragusa, togolese cerca di aggredire le forze dell’ordine a colpi di mannaia

Cronaca

L'episodio è accaduto in un alloggio al piano terra di via Gian Battista Hodierna

I carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Ragusa Principale sono intervenuti presso un’abitazione al pian terreno di uno dei vicoli del centro storico, in via Gian Battista Hodierna, su richiesta dei vigili urbani del capoluogo ibleo.

Questi ultimi, giunti in ausilio di alcune incaricate dei servizi sociali cittadini, erano stati aggrediti da un 42enne togolese assistito dal servizio sociale, il quale versava in uno stato di forte agitazione psicofisica, tale da impedire, con urla e brandeggio di una grossa mannaia, qualunque tentativo di approccio nel tentativo di pacificarlo. L’uomo, infatti, con qualche problema di salute, era stato oggetto di un’azione di sfratto.