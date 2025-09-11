Monterosso Almo, al via la festa dell’Addolorata

Società

Le celebrazioni in onore della patrona dal centro montano ibleo sin dal 1644

Monterosso Almo celebra Maria Santissima Addolorata, patrona del centro montano ibleo sin dal 1644. Una festa, dunque, che ha origini antiche e che prende il via quest’oggi con il novenario che si svolge nel santuario in cui si venera il simulacro della Vergine Madre e che culminerà con la celebrazione esterna di domenica 21 settembre. Oggi pomeriggio, alle 18,45, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone darà il via ufficiale ai festeggiamenti. Alle 19,30 poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Carcanella.