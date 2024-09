Monterosso Almo, arriva la festa dell’Addolorata

Società

Domani il giorno più atteso dai devoti e dai fedeli della regina e patrona del paese montano

E’ il giorno più atteso dai devoti di Maria santissima Addolorata. Domani, domenica 15 settembre, si celebra la solennità liturgica della santa patrona. Si comincia già alle 6 del mattino quando il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunceranno il giorno di festa. Alle 6,30 ci sarà la messa presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci, alle 8,30 quella presieduta da don Salvatore Giaquinta. Si continua alle 9,30 con il giro di gala del corpo bandistico cittadino “Vincenzo Bellini” e dell’associazione Tamburi di Giarratana per le vie cittadine. Alle 10 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Antoci che sarà caratterizzata dall’accensione della lampada votiva e dalla lettura dell’atto di consacrazione alla santa patrona da parte del sindaco della città di Ferla, Michelangelo Giansiracusa. Alle 11 la tradizionale “Nisciuta” del simulacro della santa patrona accolta dal suono del gruppo Tamburi di Giarratana, dal suono festoso delle campane e dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Vip di Alessandro Vaccalluzzo.