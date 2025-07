Monterosso Almo, che divertimento al carnevale estivo

Società

E' andato in scena questa sera in uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della provincia di Ragusa

Divertimento in serie a Monterosso Almo per l’attesissimo evento dell’estate: il carnevale estivo “Allegria 2025”, che ha preso il via oggi pomeriggio nelle vie e piazze principali del borgo.Un’esplosione di colori, musica e divertimento ha animato uno dei paesi più suggestivi della provincia di Ragusa, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma è stato ricchissimo: street band, la gustosissima 2ª Sagra della Pizza, silent disco, sfilate con carri allegorici, gruppi mascherati e un coinvolgente disco party finale. Con 10 ore di divertimento non-stop, “Allegria” si è rivelato uno degli eventi più colorati e spettacolari dell’estate 2025. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini di vivere la magia del carnevale, in versione estiva.

