Monterosso Almo, conclusi i festeggiamenti in onore del Battista

Ragusa

Molto apprezzata la sacra rappresentazione ispirata alla vita di San Giovanni

Si sono conclusi ieri sera con lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Rosa international fireworks di Bagheria i solenni festeggiamenti della Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. Poco prima, era stato il sacerdote Maurizio Di Maria a presiedere la solenne celebrazione eucaristica nella giornata dedicata al patrono e protettore del centro montano ibleo. Tra gli altri appuntamenti da porre in rilievo, l’ottima riuscita della sacra rappresentazione ispirata alla vita di San Giovanni Battista avente per titolo “Sulle orme del Battista”.