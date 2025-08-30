Monterosso Almo, continuano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

Società

Ieri sera la rappresentazione della vita del santo precursore tra le vie del borgo

Continuano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. Le celebrazioni hanno preso il via giovedì scorso e ieri sera si sono caratterizzate per la rappresentazione della vita del martire (nella foto di Alessandro Pantano) lungo le vie dell’antico borgo, iniziativa a cura dell’Azione cattolica. Domani, domenica 31 agosto, si celebra la giornata della famiglia. Alle 8,30 la santa messa e alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta da don Filippo Bella con la benedizione delle coppie che celebrano il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio.