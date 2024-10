Monterosso Almo, due processioni per Maria Santissima Bambina

Società

Si è conclusa ieri l'ultima delle feste religiose estive che hanno animato il borgo montano

Monterosso Almo in fermento, ieri, per tutta la giornata, in occasione dell’ultima delle feste religiose del periodo estivo, ormai, in realtà, concluso da qualche giorno. Stiamo parlando di uno degli appuntamenti spiritualmente più intensi che animano la comunità dei fedeli. La novità di quest’anno è stata caratterizzata dalla presenza del nuovo arciprete parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali, che ha preso possesso della parrocchia nei giorni scorsi. Il simulacro di Sant’Anna e di Maria Santissima Bambina è stato portato in processione per due volte lungo le vie del centro montano, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. In mattinata, c’era stata l’uscita del simulacro dalla chiesa di Sant’Anna. Ha preso poi il via il corteo processionale snodatosi per le strade principali di Monterosso Almo, salutato in maniera festante da tutti i residenti e dai visitatori presenti. Il simulacro è rientrato, quindi, nella chiesa di San Giovanni.