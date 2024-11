Monterosso Almo, è iniziata la visita pastorale del vescovo La Placa

Attualità

Tutti gli appuntamenti da domani a domenica prossima che coinvolgeranno la comunità

E’ iniziata questa mattina la visita pastorale del vescovo Giuseppe La Placa alle comunità parrocchiali di Maria Ss. Assunta e San Giovanni Battista. La visita pastorale è infatti un momento di incontro diretto tra il vescovo e i fedeli, una preziosa occasione per vivere la preghiera comunitaria, confrontarsi sulle sfide pastorali e valorizzare il ruolo delle parrocchie nella vita del territorio. Questo importante evento ecclesiale si svolge tra oggi e il primo dicembre, con un ricco ed articolato programma di incontri, celebrazioni e momenti di confronto.