Monterosso Almo, grande festa per la chiusura delle celebrazioni in onore della patrona

Devoti e fedeli hanno reso onore a Maria Santissima Addolorata

Ieri era la terza domenica di settembre. E, come ormai da tradizione secolare, tutta Monterosso Almo è scesa in piazza per onorare la patrona e protettrice, come accade sin dal 1644 senza soluzione di continuità (eccezion fatta per la pandemia), del centro montano. Il simulacro della Madonna Addolorata, già al centro della Scinnuta di sabato, dopo la celebrazione eucaristica di metà mattina, è uscito dal santuario accolto dal suono festoso delle campane e dai giochi pirotecnici. E’ stato, soprattutto, il lancio di “’nzaiarieddi” di colore celeste e di colore rosso a calamitare l’attenzione delle centinaia di fedeli e devoti presenti in piazza Sant’Antonio (foto Alessandro Pantano).

Subito dopo, ha preso il via la processione di mezzodì per le vie principali del centro mentre il pregevole simulacro è stato accompagnato da migliaia di devoti alla Madonna al grido di “Viva a Beddamatri”. Prima della sosta pomeridiana, poi, il simulacro è stato portato in chiesa Madre. Ieri pomeriggio, poi, si è svolta la tradizionale “cena”, ovvero la vendita all’asta dei doni, tra cui prodotti tipici e soprattutto le specialità dolciarie preparate dalle casalinghe del posto.

Tra questi la “pagnuccata”, il torrone e i cannoli. In serata, la folkloristica processione vespertina che, tra due ali di folla, si è conclusa con il rientro al santuario del simulacro della Vergine Addolorata, condotto a spalla dai devoti. Prima, il simulacro era stato condotto in piazza San Giovanni dove è stato sistemato sul baiardo e condotto a spalla dai devoti e dai fedeli. Immancabili, poi, i giochi d’artificio che sia la mattina, subito dopo l’uscita, che, in periodo notturno, a conclusione della processione, dopo la mezzanotte, hanno rappresentato una spettacolare cornice per un evento religioso che, ancora una volta, ha messo in luce l’amore filiale che intercorre tra l’Addolorata e i cittadini di Monterosso Almo. Stiamo, parlando, del resto, di una festa che ha origini antiche e che ha preso il via nei giorni scorsi con il novenario in santuario.

Qui, come detto, il simulacro è stato nuovamente sistemato, a conclusione di tutte le celebrazioni, sull’altare maggiore. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese, si è adoperata per garantire la massima pulizia nelle vie interessate dal passaggio della processione. E’ stata una festa bellissima e ricca di elementi identitari che tanto bene fanno alle caratteristiche di un borgo che, come quello di Monterosso Almo, intende proporsi all’esterno e che già pensa a pianificare le prossime iniziative a sfondo religioso.