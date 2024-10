Monterosso Almo, grosso incendio sta distruggendo il bosco del monte Casasia (video)

Cronaca

Situazione critica nonostante l'intervento da terra delle squadre Sab della protezione civile

Serata da dimenticare quella di giovedì in territorio di Monterosso Almo dove è in corso un grosso incendio boschivo. Le fiamme, che hanno attecchito in prossimità del Monte Casasia, sono alimentate dal forte vento. Le squadre Sab di protezione civile attualmente sul posto stanno trovando molta difficoltà a spegnere il rogo che, con il trascorrere delle ore, cresce sempre di più. E, naturalmente, in periodo notturno non può intervenire alcun mezzo volante a supporto delle operazioni di terra. La situazione, dunque, resta molto critica (foto e video di Alessandro Pantano).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA