Monterosso Almo, il gruppo Risan al presepe vivente

Società

Bracchitta: "Siamo pronti per dare vita ai live e agli scatti di foto che ci daranno il senso di questa straordinaria rappresentazione"

Ritorna sul gruppo Risan “rete Italia Sicilia all news”, uno dei momenti più belli dedicati al Natale con il presepe vivente di Monterosso Almo, tra i più antichi della Sicilia, che per l’ottavo anno vedrà la propria presenza attraverso live in tutta la Sicilia.

“Per noi di Risan – spiega Salvo Bracchitta – è sempre un piacere aderire a questa iniziativa con il mio gruppo regionale, che porta tanti like della nostra regione alla realtà locale. La missione del gruppo è far rivivere queste atmosfere a chi non può essere presente e quindi, di conseguenza, la magia del Natale. Per questo ringrazio gli amici e abitanti di Monterosso Almo, a partire dal presidente dell’associazione Giovanni Distefano e tutto il comitato. Ci aiutano nelle live e per ottenere le foto migliori del presepe vivente di Monterosso Almo, il presepe più antico di tutta la Sicilia che celebra quest’anno la trentottesima edizione” (foto Salvo Bracchitta).

